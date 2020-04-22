Столичный суд отказался рассматривать материал о нарушении самоизоляции по КоАП Москвы

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Савеловский суд отказался рассматривать дело об административном правонарушении жителя столицы по ч. 2 ст. 3.18.1 КоАП Москвы (невыполнение гражданином требований нормативных правовых актов Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности, в том числе необеспечение режима самоизоляции). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"В суд поступил материал по ч. 2 ст. 3.18.1 КоАП Москвы в отношении Акмаева А. О., однако он был возвращен судьей должностному лицу для надлежащего оформления и устранения недостатков. Московский районный суд не является органом, уполномоченным рассматривать данный материал", - сказали в пресс-службе.

По данным суда, материалы дела были возвращены в отдел по вопросам миграции ОМВД России по Хорошевскому району Москвы. "В определении суд указал, что дела об административных правонарушениях, предусмотренные ч. 2 ст. 3.18.1 КоАП Москвы, рассматривают уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы. При этом судья отмечает, что от имени указанного органа рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных данной статьей, вправе инспекторы", - сказали в пресс-службе.

Столичные суды вправе выносить решения по протоколам за нарушение режима самоизоляции, составленные в соответствии с КоАП РФ. Протоколы же по статье 3.18.1 КоАП Москвы могут выписывать только сотрудники полиции, а выносить решение о штрафе по ним - объединение административно-технических инспекций Москвы.