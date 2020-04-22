{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Столичный суд отказался рассматривать материал о нарушении самоизоляции по КоАП Москвы

Столичные суды вправе выносить решения по протоколам за нарушение режима самоизоляции, составленные в соответствии с КоАП России

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Савеловский суд отказался рассматривать дело об административном правонарушении жителя столицы по ч. 2 ст. 3.18.1 КоАП Москвы (невыполнение гражданином требований нормативных правовых актов Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности, в том числе необеспечение режима самоизоляции). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"В суд поступил материал по ч. 2 ст. 3.18.1 КоАП Москвы в отношении Акмаева А. О., однако он был возвращен судьей должностному лицу для надлежащего оформления и устранения недостатков. Московский районный суд не является органом, уполномоченным рассматривать данный материал", - сказали в пресс-службе.

По данным суда, материалы дела были возвращены в отдел по вопросам миграции ОМВД России по Хорошевскому району Москвы. "В определении суд указал, что дела об административных правонарушениях, предусмотренные ч. 2 ст. 3.18.1 КоАП Москвы, рассматривают уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы. При этом судья отмечает, что от имени указанного органа рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных данной статьей, вправе инспекторы", - сказали в пресс-службе.

Столичные суды вправе выносить решения по протоколам за нарушение режима самоизоляции, составленные в соответствии с КоАП РФ. Протоколы же по статье 3.18.1 КоАП Москвы могут выписывать только сотрудники полиции, а выносить решение о штрафе по ним - объединение административно-технических инспекций Москвы.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Центр по испытанию средств индивидуальной защиты от вирусов построят в Москве
Также на базе центра планируется создать высотный полигон, где будут испытывать средства защиты от падения с высоты при проведении монтажных работ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС