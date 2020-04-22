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Центр по испытанию средств индивидуальной защиты от вирусов построят в Москве

Также на базе центра планируется создать высотный полигон, где будут испытывать средства защиты от падения с высоты при проведении монтажных работ

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Научно-образовательный центр, в котором будет проводиться экспериментальное производство и испытания различных средств индивидуальной защиты, а также обучение по их применению, появится в столичном районе Покровское-Стрешнево на Волоколамском шоссе. Об этом сообщается в среду на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Новый четырехэтажный научно-образовательный центр будет предназначен для обучения работников фабрик и проведения семинаров по охране труда для предприятий Москвы и Московской области в сфере применения и испытания средств индивидуальной защиты. В их числе средства защиты от вирусных заболеваний. Центр также займется экспериментальными разработками с целью их дальнейшего внедрения в серийное производство", - сообщил главный архитектор столицы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов, чьи слова приводятся в сообщении.

Как уточняется на сайте, здание высотой 15 м построят за счет средств инвестора на участке общей площадью около 0,65 га. Для удобства обучающихся на прилегающей территории оборудуют автомобильную парковку. В центре по испытанию материалов, тканей и готовых средств индивидуальной защиты будет применяться новейший мировой опыт. Лабораторию оснастят уникальным оборудованием для проведения испытаний материалов на прочность, износостойкость, по защите от воздействия огня и другой агрессивной среды.

Кроме того, на базе центра планируется создать новый и единственный высотный полигон в России, где будут испытывать средства защиты от падения с высоты при проведении монтажных работ. Правительство Москвы уже одобрило внесение изменений в правила землепользования и застройки города для территории по адресу: Волоколамское шоссе, дом 77, корпус 1, строение 4.

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Россия
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