На московских дорогах 230 тыс. водителей проехали без пропусков 22 апреля

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Водители 230 тыс. автомобилей передвигались по Москве в течение первого дня автоматического контроля без пропусков, эти нарушения режима самоизоляции были зафиксированы с помощью 2,5 тыс. камер фотовидеофиксации. Если после дополнительной проверки информация о нарушениях подтвердится, водители получат штраф на сумму 5 тыс. рублей, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Московской административной дорожной инспекции (МАДИ).

"За первый день автоматического контроля за передвижением транспортных средств в Москве выявили 230 тыс. автомобилей, водители которых не оформили цифровые пропуска. Сейчас их данные обрабатываются - если информация подтвердится, все водители получат штрафы 5 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе.

Там напомнили, что к ответственности за передвижение по столице без цифровых пропусков привлекают по ч. 4 статьи 3.18.1 КоАП города Москвы.

"Оформить цифровой пропуск можно на сайте nedoma.mos.ru. После того, как вы оформите цифровой пропуск на себя и укажете в нем номер автомобиля, вам необходимо проверить, действителен ли ваш пропуск. Сделать это можно на сайте nedoma.mos.ru. Кроме того, после того, как вы проверите, что ваш пропуск действителен, проверьте номер своего автомобиля в базе автомобилей на сайте https://www.mos.ru/covid-19-deptrans/, чтобы не получить штраф", - заключили в пресс-службе.