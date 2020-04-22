Около 2,5 тыс. человек не смогли проехать на метро в Москве в среду

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Около 2,5 тыс. человек не смогли проехать на метро в Москве 22 апреля, в первый день работы автоматизированной системы проверки цифровых пропусков, поскольку их карты "Тройка" или соцкарты не были привязаны к цифровому пропуску. Об этом ТАСС сообщили в столичном ГКУ "Организатор перевозок".

"В первый день работы автоматизированной системы проверки цифровых пропусков сотрудники ГКУ "Организатор перевозок" не пустили в метро 2,5 тыс. человек. Это те, кто или не привязал свои транспортные карты к пропуску, или не имел действующего цифрового пропуска для проезда в общественном транспорте", - сказали в учреждении.

Проверку цифровых пропусков в метро ведут контролеры ГКУ "Организатор перевозок". Для них предусмотрены специальные желтые зоны, где они объясняют пассажирам, как правильно привязать транспортную карту к цифровому пропуску. "Помимо соблюдения пропускного режима крайне важно не допустить нарушения социальной дистанции - для этого сотрудники метро следят за ситуацией онлайн, и при скоплении людей у турникетов переводят их работу в обычный режим, при котором контроль осуществляется силами "Организатора перевозок", - добавили в учреждении.

В соответствии с указом мэра Москвы проезд на общественном транспорте Москвы с 22 апреля возможен лишь по картам "Тройка" и социальным картам, привязанным к электронному пропуску.