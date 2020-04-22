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Венедиктов: число умерших от болезней в Москве не возросло за I квартал из-за пандемии

По словам зампредседателя Общественной палаты Москвы, смертность за последние три года по-прежнему снижается в столице

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Число умерших от болезней и старости в Москве за период с января по март снижается на протяжении трех лет, при этом пандемия коронавирусной инфекции не сказалась на данной статистике. Об этом сообщил в среду в своем Telegram-канале зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

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"Умерли в Москве от болезней и старости: январь-март 2018 года - 32 279; январь-март 2019 года - 31 765; январь-март 2020 года - 31 021 человек", - написал он.

Отвечая на соответствующий вопрос ТАСС, Венедиктов подтвердил, что опубликовал данную информацию в связи с вниманием общественности к статистике смертей от новой коронавирусной инфекции.

"Даже если добавить [в общую статистику умерших естественной смертью] погибших в ДТП, - соотношения [за три года] не меняются. Смертность все три года от болезней и старости приблизительно одинаковая", - сказал он.

Ранее в среду оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации за коронавирусом сообщил, что новые 2 548 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве зафиксировали за сутки, всего в столице 31 981 зараженный.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,5 млн человек, свыше 175 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 57 999 случаев заражения, выздоровели 4 420 человек, умерли 513. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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