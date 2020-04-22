Движение по Краснопресненскому путепроводу в Москве восстановили

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Движение транспорта по Краснопресненскому путепроводу в центре Москвы восстановили после временного перекрытия из-за проведения ремонтных работ. Об этом сообщается в среду в аккаунте столичного Центра организации дорожного движения в Twitter.

"Движение полностью восстановлено", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что временно перекрыто движение по Краснопресненскому путепроводу в оба направления - там велись ремонтные работы. Городской транспорт следовал по измененной трассе.