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Движение по Краснопресненскому путепроводу в Москве восстановили

На участке велись ремонтные работы

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Движение транспорта по Краснопресненскому путепроводу в центре Москвы восстановили после временного перекрытия из-за проведения ремонтных работ. Об этом сообщается в среду в аккаунте столичного Центра организации дорожного движения в Twitter.

"Движение полностью восстановлено", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что временно перекрыто движение по Краснопресненскому путепроводу в оба направления - там велись ремонтные работы. Городской транспорт следовал по измененной трассе.

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Россия
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