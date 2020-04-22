Старинную ограду включили в предмет охраны дворца-театра усадьбы Останкино в Москве

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Эксперты Мосгорнаследия составили подробное описание всех ценных элементов, определяющих исторический облик дворца-театра, входящего в ансамбль усадьбы Останкино в Москве. Также было решено включить в предмет охраны старинную ограду парадного двора усадьбы, сообщила в среду пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы.

"Дворец сохранил ядро конца XVIII века, с дополнениями 1828 года и второй половины XIX века. В предмет охраны дворца-театра вошли все декоративные элементы, в том числе, герб Шереметьевых, фризы, гирлянды, медальоны, рельефы, мраморные скульптуры, кессоны, розетки, пилястры, резные деревянные панно и другие. Также было решено включить старинную ограду парадного двора усадьбы Останкино. Первоначально на пилонах ворот находились скульптуры коней с укрощающими их юношами, а на столбах вазы, однако уже в начале XIX века место молодых людей на лошадях заняли кентавры, сохранившиеся до нашего времени", - говорится в сообщении.

После масштабных научных исследований в предмет охраны были включены все элементы, определяющие историко-культурную и архитектурно-художественную ценность памятника. Теперь любые реставрационные работы будут проводиться с учетом всего перечня подлинных элементов, отметила пресс-служба.

Строительство дворца-театра велось с 1792 по 1799 годы. К этой работе были привлечены лучшие архитекторы того времени: Кваренги, Кампорези, Бренна, Старов, а также крепостные архитекторы Аргунов, Миронов, Дикушин. Возведение существующей на данный момент ограды связано с крупными строительными работами, проходившими в 1827-1828 годах.