Сильный ветер и ночное похолодание до минус 3 градусов ожидаются в Москве в четверг

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Переменная облачность и ветер с порывами до 18 м/с ожидаются в четверг в Москве и Подмосковье, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве от 6 до 8 градусов тепла, ночью похолодает до 3 градусов мороза.

В Подмосковье температура будет колебаться от 4 до 9 градусов тепла, в ночные часы ожидаются заморозки до 6 градусов.

Синоптики прогнозируют в четверг северо-западный ветер 6-11 м/с с порывами до 18 м/с. Желтый уровень опасности из-за сильного ветра будет действовать в Москве до 21:00 мск четверга, в Подмосковье - до 00:00 мск пятницы.

Атмосферное давление в регионе составит 743 мм ртутного столба.