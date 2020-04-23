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Сильный ветер и ночное похолодание до минус 3 градусов ожидаются в Москве в четверг

Днем в столице будет от 6 до 8 градусов тепла

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Переменная облачность и ветер с порывами до 18 м/с ожидаются в четверг в Москве и Подмосковье, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве от 6 до 8 градусов тепла, ночью похолодает до 3 градусов мороза.

В Подмосковье температура будет колебаться от 4 до 9 градусов тепла, в ночные часы ожидаются заморозки до 6 градусов.

Синоптики прогнозируют в четверг северо-западный ветер 6-11 м/с с порывами до 18 м/с. Желтый уровень опасности из-за сильного ветра будет действовать в Москве до 21:00 мск четверга, в Подмосковье - до 00:00 мск пятницы.

Атмосферное давление в регионе составит 743 мм ртутного столба.

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