Акция "Библионочь" в Москве впервые пройдет в онлайн-формате

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Всероссийская акция "Библионочь-2020" пройдет в онлайн-формате в столице в ночь с 25 на 26 апреля. В этом году она будет посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Акция "Библионочь" пройдет уже в девятый раз, но впервые в онлайн-формате. Подготовлено сразу три программы: для детей и подростков, лекционная и театральная. Зрителей ждут встречи с известными писателями, режиссерами и мультипликаторами, вебинары и онлайн-показы спектаклей. Главная тема - 75-я годовщина Победы, посвященные ей события будут в каждом тематическом блоке. "Опаленные страницы" - такова тема акции", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Центральные мероприятия акции пройдут на трех YouTube-каналах библиотек столичного департамента культуры. Их также будут одновременно транслировать на страницах специально созданных мероприятий в Facebook.

"Первой стартует программа для детей, подростков и их родителей под названием "Библиосумерки". Ее будут транслировать с 15:00 до 23:00 25 апреля на YouTube-канале Центральной городской детской библиотеки имени А. П. Гайдара и на странице мероприятия в соцсети Facebook", - говорится в сообщении. А уже 26 апреля, в 00:40 электротеатр "Станиславский" приглашает на онлайн-показ спектакля "Гроза" по мотивам одноименной пьесы Александра Островского.

Ночью, в 01:50, покажут спектакль-концерт "Рок. Дневник Анны Франк" Московского драматического театра имени А. С. Пушкина с Викторией Исаковой в главной роли. В основе постановки - дневниковые записи Анны Франк, еврейской девочки, родившейся в Германии. Она вела дневник, когда вместе с семьей пряталась от нацистов в Амстердаме во время Второй мировой войны. Анна Франк погибла в 15 лет в одном из концентрационных лагерей.

"Библионочь" - ежегодная всероссийская акция, которая проводится с 2012 года. Ее целью является привлечение внимания к чтению, библиотекам, книжному делу. В этом году в связи с распространением коронавируса "Библионочь" пройдет в режиме онлайн-марафона с 25 апреля по 9 мая.