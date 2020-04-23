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Пандемия коронавируса нового типа

Пятая масштабная дезинфекция улиц и дорог пройдет в Москве 24 апреля

Дезинфицирующими средствами обработают все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, тротуары, парковки, дворовые территории и межквартальные проезды

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Специалисты проведут пятую масштабную дезинфекцию всех дорог и улиц в Москве 24 апреля в рамках работ по предотвращению распространения коронавируса, сообщил в четверг заммэра столицы Петр Бирюков.

"Очередная масштабная дезинфекция всех дорог и общественных пространств состоится в Москве в пятницу, 24 апреля. Предстоящая дезинфекция будет уже пятой с конца марта", - сказал Бирюков.

Он отметил, что для предотвращения распространения коронавирусной инфекции специалисты комплекса городского хозяйства проведут сплошную обработку дезинфицирующими препаратами всех асфальтобетонных и плиточных покрытий дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов.

По словам заммэра, особое внимание уделят дезинфекции территорий лечебно-профилактических учреждений, территорий перед входом в метро и зданий входных групп станций метро, транспортно-пересадочных узлов и остановок общественного транспорта, подземных и надземных пешеходных переходов.

"Кроме того, тщательно продезинфицируют общественные туалеты, территории многофункциональных центров, станции водоподготовки питьевой воды и станции очистки сточных вод, объекты по обращению с отходами. В недоступных для техники местах обработку выполнят вручную комплексные бригады, в общей сложности будет задействовано более 4,5 тыс. единиц распылительной и поливомоечной техники", - добавил Бирюков.

Он подчеркнул, что все препараты, которые используются для дезинфекции, безопасны для людей и животных. Их также применяют для очистки поверхностей в школах, детских садах и на предприятиях общественного питания.

 

О вирусе

 

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,5 млн человек, свыше 175 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 57 999 случаев заражения, выздоровели 4 420 человек, умерли 513. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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