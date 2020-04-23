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Пандемия коронавируса нового типа

В НИИ скорой помощи им. Склифосовского испытывают новый метод лечения коронавируса гелием

Специалисты отмечают, что гелий нормализует газовый состав крови и восстанавливает кислотно-щелочное равновесие

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Новую методику лечения коронавирусной инфекции с применением гелия испытывают в НИИ скорой помощи им. Склифосовского в Москве, сообщила в четверг пресс-служба департамента здравоохранения столицы.

"Российские ученые разрабатывают методику применения гелия для лечения коронавирусной инфекции. Испытания проходят на базе НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского департамента здравоохранения Москвы", - говорится в сообщении.

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Эффективность применения гелия в лечении острых легочных заболеваний объясняется особым свойством этого газа. Гелий нормализует газовый состав крови и восстанавливает кислотно-щелочное равновесие. Технология является экспериментальной. Терапия будет проводиться с помощью специального аппарата: пациент в течение 15 минут дышит подогретым до 92 градусов оксидом гелия. При такой температуре возможно снижение активности вируса, но пациент не будет испытывать дискомфорт от высокой температуры: процедуру сравнивают с посещением сауны. Кроме того, гелий улучшает кровоснабжение и микроциркуляцию в различных тканях организма, что очень важно, так как нарушение микроциркуляции - одна из основных причин смертности при коронавирусе.

"Разработка уже вызвала большой интерес в 10 странах: США, Франции и других странах Европы. В рабочую группу вошли сотрудники Научно-исследовательского института скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, сотрудников Института биохимической физики имени Н.М. Эмануэля РАН и ООО "Медтехновации", - отмечается в сообщении.

Также ранее медучреждение приняло участие в тестировании методики лечения пациентов с коронавирусом с помощью переливания плазмы крови уже переболевших доноров. Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией и при этом не имеющий хронических заболеваний.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,5 млн человек, свыше 175 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 57 999 случаев заражения, выздоровели 4 420 человек, умерли 513. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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