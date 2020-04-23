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Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Москвичи с ОРВИ могут сообщить властям, если у них не взяли анализ на коронавирус

Пациент может обратиться на единую горячую линию по вопросам коронавируса
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© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Больные ОРВИ в случае, если им не окажут медицинскую помощь в полном объеме, могут обратиться на единую горячую линию по вопросам коронавируса. Об этом сообщила в четверг заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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"Согласно протоколу лечения, при подозрении на коронавирус у пациентов с симптомами ОРВИ должен быть взят анализ на инфекцию и назначено соответствующее лечение. Врач должен приехать к пациенту на дом, если был вызов. Если медицинская помощь по какой-то причине не была оказана в должном объеме, пациент может обратиться на единую горячую линию по вопросам коронавируса и сообщить о нарушении", - сказала Ракова.

Она уточнила, что сотрудники центров "Мои документы" будут принимать заявки москвичей и передавать их в поликлиники для оперативного решения вопроса. Такие меры принимаются для того, чтобы не упускать потенциальные случаи коронавирусной инфекции и предотвращать развитие болезни на ранней стадии.

"Сотрудники колл-центра будут обрабатывать запрос и связываться с поликлиникой для передачи информации по конкретному случаю нарушения. Врачи в свою очередь должны будут решить возникшую проблему непосредственно с пациентом. Чтобы оставить заявку, необходимо позвонить по телефону горячей линии: +7 (495) 870-45-09 (ежедневно с 08:00 до 21:00)", - добавила заммэра.

В новость были внесены изменения (10:28 время мск) — добавлены подробности по тексту.

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