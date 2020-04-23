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Пандемия коронавируса нового типа

В Москве завели дела на владельцев двух кальянных из-за работы во время самоизоляции

Кроме того, протоколы о нарушении режима самоизоляции составили на посетителей заведений

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Полиция возбудила дела об административном правонарушении в отношении двух предпринимателей, не остановивших работу своих кальянных во время самоизоляции. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.

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"Оперативники установили две кальянные, которые в нарушение указа мэра Москвы от 10 апреля 2020 года № 42-УМ осуществляли свою деятельность по предоставлению услуг населению. В Хамовническом районе столицы по данному факту индивидуальному предпринимателю вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по статье 20.6.1 КоАП РФ", - рассказал Васенин.

Он добавил, что на посетителя составили протокол за "Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечения режима повышенной готовности на территории города Москвы".

Вторая кальянная находилась в Тверском районе. На организатора ее работы возбудили дело об административном правонарушении. На посетителей составлено шесть протоколов за нарушение самоизоляции. Изъято более 100 емкостей с кальянными смесями без маркировки, которые направлены на исследование.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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