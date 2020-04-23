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Пандемия коронавируса нового типа
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В Москве за сутки зафиксировано более 1,9 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

В Московской области число инфицированных за сутки возросло на 688

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. В Москве зафиксированы новые 1 959 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в четверг в оперштабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Всего на данный момент в столице 33 940 заразившихся. 

По данным штаба, в Московской области число инфицированных коронавирусом за сутки возросло на 688, до 7 278.

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Больше половины новых заразившихся коронавирусной инфекцией - люди старше 45 лет, при этом 7,5% из них - старше 80 лет.  "40,5% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 37,5% - от 46 до 65 лет, 11,5% - от 66 до 79 лет, еще 7,5% - старше 80 лет. Также 3% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - говорится в сообщении.

Также в штабе отметили рост числа пациентов с подозрением на коронавирус, которым требуется госпитализация. "На прошлой неделе мы наблюдали стабилизацию ситуации в городе - рост госпитализаций с подозрением на COVID-19 не был зафиксирован. Сейчас ситуация меняется: если четыре дня назад в сутки госпитализировали около 1,3 тыс. человек, в начале недели эта цифра увеличилась до 1,4 тыс.. Вчера было зафиксировано 1,8 тыс. случаев, и на сегодня этот показатель достиг 1,9 тыс. госпитализаций в стационары в сутки", - сообщили в штабе.

Там напомнили о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции пожилыми людьми и лицами, имеющими хронические заболевания.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что городу могут понадобиться 30 тыс. мест в стационарах для больных с коронавирусом.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 62 773 случая заражения, выздоровел 4 891 человек, умерли 555. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

В новость были внесены изменения (11:53 время мск) — добавлены подробности по тексту.

 

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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