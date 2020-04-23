Число пациентов с коронавирусом в Филатовской больнице в Москве сократилось почти на 200

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Число пациентов, проходящих лечение в Филатовской больнице в Москве, за прошедшие сутки уменьшилось на 39 человек, при этом сегодня в учреждении находится почти на 200 человек с коронавирусом меньше, чем 22 апреля. Об этом сообщил в четверг главный врач медучреждения Валерий Вечорко на своей странице в Facebook.

"Всего на лечении 1 578 пациентов, из них с диагнозами внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии - 1 537, в том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией 1 071", - написал он.

Накануне главврач сообщал, что лечение в больнице проходят 1 617 человек, из них с подтвержденной коронавирусной инфекцией 1 270. В реанимации в четверг остаются 151 человек, в то время как 22 апреля их было 141. С 78 до 81 возросло число пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Также, по данным главного врача инфекционной больницы № 2 Светланы Красновой, число больных с коронавирусом в медучреждении за прошедшие сутки выросло на 11 человек - с 224 до 235. При этом 22 апреля общее число проходящих лечение в медучреждении составляло 749 человек, в четверг оно уменьшилось до 720. В реанимации остаются 11 человек, как и накануне, 10 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Обе больницы являются одними из базовых в Москве для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

По последним данным, число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 4 774 и сейчас составляет 62 773 человека во всех регионах страны. В Москве количество случаев заражения за сутки возросло на 1 959 до 33 940 человек.