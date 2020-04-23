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Собянин заявил об эффективности автоматического контроля пропусков в Москве

Мэр столицы также отметил, что в целом с момента ввода электронных пропусков поток снизился более чем на 500 тыс. человек

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Автоматический контроль цифровых пропусков в столице показал свою эффективность, сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.

"У нас в целом с момента ввода электронных пропусков снизился поток где-то больше чем на 500 тыс. людей. Это говорит об эффективности этой системы. С момента автоматического контроля за пропусками мы видим также небольшое снижение потока, более дисциплинированную подачу заявок на электронные пропуска", - сказал Собянин.

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"Мы уже контролируем не в целом поток, а именно те группы, к которым есть вопросы. Это эффективная система, которая, надеюсь, будет распространяться и на соседние регионы", - отметил он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте с 15 апреля вводятся специальные цифровые пропуска.

Позже мэр сообщил в своем блоге, что с 22 апреля для проезда в городском общественном транспорте можно будет использовать только карты "Тройка", "Стрелка", месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области. Также для контроля соблюдения пропускного режима при поездках на автомобиле будут задействованы камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД и дорожно-патрульная служба Госавтоинспекции.

Чтобы воспользоваться транспортными или социальными картами, пассажиры должны включить их номера в свои цифровые пропуска. Ранее это можно было сделать в добровольном порядке, теперь данное требование становится обязательным, и сделать это необходимо не менее чем за 5 часов до начала первой поездки. Получать новый цифровой пропуск не требуется: нужно внести изменения в действующий документ, для чего на сайте nedoma.mos.ru есть соответствующий сервис.

В новость были внесены изменения (12:07 мск) — добавлены подробности по тексту.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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