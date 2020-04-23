Собянин открыл стационар для лечения пациентов с коронавирусом на базе госпиталя ГУВД

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг открыл инфекционный стационар для лечения заразившихся коронавирусом, развернутый на базе клинического госпиталя медико-санитарной части МВД России в районе Коптево.

"По поручению министра внутренних дел и в соответствии с распоряжением правительства РФ госпиталь ГУВД переходит в систему борьбы с коронавирусом. И сегодня сюда поступит первый пациент", - сказал Собянин.

Он отметил, что городское управление внутренних дел (ГУВД) и его сотрудники значительно помогают обеспечивать контроль над самоизоляцией, движением в городе, выявлять группы риска. "На протяжении последних полутора месяцев мы ведем активную ежедневную работу вместе с полицией, сотрудниками ГУВД. Я надеюсь, что госпиталь ГУВД, который вступит в борьбу с коронавирусом, будет оказывать помощь и полицейским, сотрудникам внутренних дел", - добавил мэр.

Как отмечают в пресс-службе мэра и правительства Москвы, менее чем за две недели - с 8 по 20 апреля в госпитале обустроили санпропускник с 20 душевыми и шестью раздевалками. Разграничены "чистые" и "грязные" зоны. Смонтированы КПП и станция обеззараживания машин скорой помощи. Выполнена прокладка трубопровода кислородоснабжения и установка кислородных клапанов в больничных палатах.

В стационаре отремонтированы помещения и установлено оборудование лаборатории ПЦР-диагностики, которая в настоящее время функционирует в тестовом режиме - завершается обучение персонала, после чего планируется проводить до 300 исследований на коронавирус в сутки. В результате перепрофилирования в клинике развернули 300 коронавирусных коек и 30 коек реанимации. Стационар оснащен современным медицинским оборудованием, включая 20 аппаратов искусственной вентиляции легких, один компьютерный томограф и два аппарата МРТ. Палаты оборудованы санузлами с туалетом, душем, раковиной и системой обеззараживания помещений.

В необходимом объеме закуплены лекарства, в том числе противовирусные и антибактериальные препараты, дезинфицирующие и антисептические средства. Пациенты будут получать специализированное сбалансированное пятиразовое питание. Будет организован прием передач для лежащих в больнице, в том числе в выходные и праздничные дни. В штате стационара - 235 врачей и 414 сотрудников среднего медперсонала. Персонал прошел переподготовку, в полном объеме обеспечен средствами индивидуальной защиты.