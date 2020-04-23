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Пандемия коронавируса нового типа

В Москве могут разрешить одиночные занятия спортом в утренние часы

Сейчас уличные тренировки разрешены в некоторых странах Европы. При этом жители должны тренироваться исключительно рядом с домом, в количестве не более двух человек, не снимая маску и соблюдая социальную дистанцию
Описание
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Власти Москвы рассмотрят возможность разрешить одиночные занятия спортом в утренние часы во время действия режима повышенной готовности. Об этом сообщил во вторник ТАСС первый заместитель руководителя аппарата мэра столицы Алексей Немерюк.

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"Рассмотрим", - ответил Немерюк на вопрос о том, могут ли власти города рассмотреть возможность разрешить москвичам занятия спортом и одиночные пробежки ранним утром, когда людей на улицах города заведомо мало.

Уличные тренировки разрешены в Италии, Швейцарии, Бельгии, Нидерландах, Германии, Франции, Сингапуре, Новой Зеландии, Австралии, Чехии, Польше, Англии и других странах. В этих странах, однако, также действуют различные ограничения, которые определяют местные власти: например, жители должны тренироваться исключительно рядом с домом, в количестве не более двух человек, не снимая маску или исключительно при соблюдении социальной дистанции.

Теги
Пандемия коронавируса нового типа
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