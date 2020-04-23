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В Москве усилят контроль за водителями из других регионов

За первый день автоматического контроля за передвижением транспортных средств в Москве выявили 230 тыс. автомобилей, водители которых не оформили цифровые пропуска
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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Водителям автомобилей с иностранными номерами, а также зарегистрированных не в Московском регионе, будет уделено повышенное внимание при проверке данных о нарушителях режима самоизоляции, зафиксированных с помощью камер фотовидеофиксации. Если после дополнительной проверки информация о нарушениях подтвердится, водители получат штраф на сумму 5 тыс. рублей, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Московской административной дорожной инспекции (МАДИ).

"При проверке фото с 2,5 тыс. камер фотофиксации особое внимание мы уделим автомобилям без цифровых пропусков с номерами из других регионов и стран. Это нужно для того, чтобы снизить вероятность распространения вируса, а также чтобы препятствовать завозу новых случаев", - сказали в пресс-службе.

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Также в инспекции напомнили, что за первый день автоматического контроля за передвижением транспортных средств в Москве выявили 230 тыс. автомобилей, водители которых не оформили цифровые пропуска, сейчас их данные обрабатываются. Нарушители после проверки данных получат штрафы в размере 5 тыс. рублей.

"Они (водители, прибывшие из других городов и стран - прим. ТАСС) должны были с особым вниманием отнестись к требованиям, объявленным мэром в Москве, и заранее позаботиться об оформлении пропусков на свои автомобили", - сказали в МАДИ.

Там пояснили, что камеры фотовидеофиксации в автоматическом режиме вычисляют водителей без пропусков. Далее эти фото направляются в Московскую административную дорожную инспекцию и там проходят тщательную обработку. Сотрудники проверяют данные каждого нарушителя и только после этого выписывается штраф.

Оформить цифровой пропуск можно на сайте nedoma.mos.ru. После того, как цифровой пропуск будет оформлен, надо в нем указать номер автомобиля, после этого можно проверить, действителен ли пропуск. Сделать это можно также на сайте nedoma.mos.ru. Кроме того, можно проверить номер автомобиля в базе автомобилей на сайте mos.ru, чтобы не получить штраф.

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