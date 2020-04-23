Число участников мероприятий ЦДП после перехода в онлайн выросло почти в пять раз

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Число участников мероприятий на нетворкинг-платформе Цифрового делового пространства (ЦДП) после перевода их в онлайн 25 марта выросло почти в пять раз и превысило 7,5 тыс. человек, сообщает в четверг пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

"Число участников виртуальных мероприятий ЦДП после перевода мероприятий в онлайн-формат превысило 7,5 тыс. человек, что почти в пять раз больше показателя за аналогичный период прошлого года", - цитирует пресс-служба главу департамента Алексея Фурсина.

В пресс-службе уточнили, что резкий рост числа участников начался 25 марта, когда было временно приостановлено проведение офлайн-мероприятий ЦДП в связи с распространением коронавируса, и все события, запланированные на март-май 2020 года, перевели в онлайн-режим.

Конференции и тренинги платформы оказались наиболее востребованы среди пользователей в возрасте от 25 до 34 лет - их доля в общем числе зрителей составила 45%. При этом 54% всех участников подключались к трансляциям с мобильных устройств, 42% - персонального компьютера, еще 4% воспользовались планшетами.

Цифровое деловое пространство - это проект Агентства инноваций Москвы, подведомственного департаменту предпринимательства и инновационного развития. С 2017 года здесь состоялось более 1,3 тыс. семинаров, хакатонов, конференций, кинопоказов и концертов. Их посетили более 170 тыс. человек.