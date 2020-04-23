{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Число участников мероприятий ЦДП после перехода в онлайн выросло почти в пять раз

Конференции и тренинги платформы оказались наиболее востребованы среди пользователей в возрасте от 25 до 34 лет

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Число участников мероприятий на нетворкинг-платформе Цифрового делового пространства (ЦДП) после перевода их в онлайн 25 марта выросло почти в пять раз и превысило 7,5 тыс. человек, сообщает в четверг пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

"Число участников виртуальных мероприятий ЦДП после перевода мероприятий в онлайн-формат превысило 7,5 тыс. человек, что почти в пять раз больше показателя за аналогичный период прошлого года", - цитирует пресс-служба главу департамента Алексея Фурсина.

В пресс-службе уточнили, что резкий рост числа участников начался 25 марта, когда было временно приостановлено проведение офлайн-мероприятий ЦДП в связи с распространением коронавируса, и все события, запланированные на март-май 2020 года, перевели в онлайн-режим.

Конференции и тренинги платформы оказались наиболее востребованы среди пользователей в возрасте от 25 до 34 лет - их доля в общем числе зрителей составила 45%. При этом 54% всех участников подключались к трансляциям с мобильных устройств, 42% - персонального компьютера, еще 4% воспользовались планшетами.

Цифровое деловое пространство - это проект Агентства инноваций Москвы, подведомственного департаменту предпринимательства и инновационного развития. С 2017 года здесь состоялось более 1,3 тыс. семинаров, хакатонов, конференций, кинопоказов и концертов. Их посетили более 170 тыс. человек.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Москве пациентам с полисом ОМС полностью оплатят лечение от коронавируса
Ранее некоторые СМИ сообщили, что лечение от коронавируса оплатят только в случае госпитализации пациента на скорой
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС