В Москве с 1 апреля число преступлений снизилось на 9,5%

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Число преступлений в Москве снизилось на 9,5% с 1 апреля текущего года в условиях самоизоляции из-за распространения коронавируса. Об этом ТАСС в четверг сообщил начальник пресс-службы столичного ГУ МВД России Владимир Васенин.

"С 1 апреля по 22 апреля в Москве снизилось количество совершенных преступлений. За указанный период на 9,5% сократилось количество сообщений, содержащих признаки преступлений", - сказал он.

По словам Васенина, благодаря комплексу профилактических мер в период проведения профилактических мероприятий в Москве число фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью сократилось на 47,6%, краж - на 29,3%, в том числе из квартир граждан - на 62%. Кроме того, уменьшилось число зарегистрированных уличных преступлений, в том числе грабежей - на 66,4%, разбойных нападений - на 78,3%.

Также он сообщил, что после введения режима самоизоляции в Москве на 57% сократилось число ДТП. "С 1 апреля на 57% сократилось количество дорожно-транспортных происшествий, на 59,1% уменьшилось число пострадавших в ДТП",- сказал Васенин.