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Пандемия коронавируса нового типа

Московский профсоюз полиции призвал проверять сотрудников на коронавирус

Председатель организации Михаил Пашкин считает, что тестирование необходимо проводить минимум раз в неделю

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Тестирование на выявление коронавирусной инфекции среди сотрудников столичной полиции пока не проводится. Об этом ТАСС в четверг сообщил председатель Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин.

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"Тестирование на коронавирус не проводится, и это плохо. Мы требуем хотя бы раз в неделю его проводить. Средства защиты выдают - и маски, и перчатки, но не дают защитных очков, и мы настаиваем, чтобы давали", - сказал он.

Пашкин добавил, что у него нет новых данных по заразившимся коронавирусом полицейским. Ранее он сообщал ТАСС, что около 20 человек заразились коронавирусной инфекцией и еще 500 человек находятся на самоизоляции в связи с болезнью их близких.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России по Москве, отвечая на соответствующий запрос ТАСС, заявили, что не могут сообщить информацию о количестве заболевших сотрудников полиции. "В соответствии со ст. 9 ФЗ от 29 ноября 2007 года № 282 "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики РФ" информация представлена быть не может", - сказали в главке.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 62 773 случая заражения, выздоровел 4 891 человек, умерли 555. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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