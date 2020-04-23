Власти Москвы опровергли информацию об отмене компенсаций за лечение от коронавируса

Ранее в ряде СМИ сообщалось, что московский городской фонд ОМС предупредил столичные больницы, что будет компенсировать лечение только тех больных с коронавирусной инфекцией, которые прибыли в медучреждения на скорой.

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Людям, которые имеют полис ОМС, оплачивают лечение от коронавирусной инфекции в Москве в полном объеме вне зависимости от того, обратился ли сам пациент в больницу или его привезли на скорой. Об этом в четверг ТАСС сообщили на горячей линии городского фонда ОМС Москвы.

"У людей, которых есть полис ОМС оплачивают в полном объем лечение от коронавирусной инфекции в независимости от того поступил человек по скорой или обратился сам в медицинское учреждение. Никаких проблем здесь нет. Также лечение оказывается и иногородним пациентам, которые приезжают в Москву", - уточнили на горячей линии.

По словам специалистов, основное условие, чтобы человеку оказали медицинскую помощь в полном объеме необходимо иметь при себе полис ОМС.

"Всем московским больницам поступают деньги. На горячую линию к нам не поступали звонки о вопросах лечения коронавирусной инфекции по ОМС или ограничениях лечения по полису", - уточнили на горячей линии.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 62773 случая заражения, выздоровел 4891 человек, умерли 555. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.