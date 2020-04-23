Свыше 12,5 тыс. обращений поступило на горячую линию помощи бизнесу в Москве

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Свыше 12,5 тыс. обращений поступило за пять недель на горячую линию поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) Москвы в условиях нестабильной экономической ситуации, вызванной распространением коронавируса. Об этом сообщил в четверг замруководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Александр Исаевич.

Правительство Москвы 16 марта организовало горячую линию для поддержки субъектов МСП. Заявители могут проконсультироваться у профильных специалистов, а также пройти экспресс-анкетирование, которое поможет разработать актуальные меры поддержки. Телефон горячей линии: +7 (495) 276-24-17. Предприниматели могут получить консультации и узнать о мерах поддержки также на сайте mbm.mos.ru.

"У нас с начала марта работает горячая линия. На сегодняшний день, цифры на начало недели, мы получили 12,5 тыс. обращений. Из них порядка 5,5 тыс. были связаны с мерами поддержки, а вторая часть носит системный характер, когда предпринимателям требуется помощь во взаимоотношении с банками, органами контроля и надзора, а также в разъяснении, какие есть меры поддержки на федеральном уровне и в Москве", - сказал Исаевич на онлайн-конференции "Меры региональной поддержки бизнеса в условиях эпидемиологической изоляции".

Сегодня департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы предоставляет 12 видов субсидий для субъектов малого и среднего предпринимательства. Среди них - выплаты на продвижение товаров на интернет-площадках и через сервисы доставки, реализацию инновационного продукта, инжиниринг, обучение сотрудников, экспорт, участие в выставках, а также специальные выплаты для кредитных организаций, представителей гостиничного бизнеса, франчайзи, коммерческих коворкингов, резидентов технопарков и участников Московского инновационного кластера.

Поддержка бизнеса в Москве

Правительство Москвы 24 марта утвердило первый пакет мер поддержки бизнеса. Так, до 31 декабря продлен срок уплаты торгового сбора за первый квартал 2020 года. На этот же срок продлена уплата авансовых платежей за первый квартал 2020 года по налогу на имущество и земельному налогу для организаций, работающих в сфере общественного питания, туризма, культуры, спорта, досуга и гостиничного бизнеса.

Организации, которые арендуют землю у города и приостановили свою деятельность на время ограничений, освобождены от платы за аренду на этот период. Это касается организаций, занятых в сфере культуры, спорта, выставочной, развлекательной, просветительской, образовательной и социально-воспитательной деятельности.

Второй пакет мер столичные власти утвердили 31 марта. Согласно ему, отсрочка по налогу на имущество и земельному налогу распространена на компании, которые занимаются торговлей и предоставлением бытовых услуг. От платежей по аренде городских земельных участков дополнительно освободили предприятия торговли, туризма, общественного питания, бытовых услуг и гостиничного бизнеса, которые приостановили свою деятельность. Освобождение будет действовать с первого числа месяца прекращения работы до 1 июля.

Еще одна мера касается владельцев помещений, которые сдают в аренду объекты торговли, общепита и бытового обслуживания (с 15 апреля - включены помещения для размещения гостиниц). Если собственники снизят для своих арендаторов арендную ставку не менее чем на 50%, то им будет предоставлена компенсация.

Правительство Москвы 15 апреля утвердило третий пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса. По нему, расширился список отраслей, которые могут получить отсрочки до конца 2020 года по налогу на имущество и земельному налогу - кинотеатры, гостиницы и санатории, организаторы выставок и конференций, образовательные центры. Кроме того, малый и средний бизнес независимо от вида деятельности получит субсидии от городского бюджета на оплату процентной ставки до 6% годовых по ранее взятым кредитам. По новым стабилизационным кредитам, которые брались для покрытия текущей деятельности, субсидии будут покрывать ставку до 8% годовых.