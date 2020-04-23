В инфекционном центре в Вороновском проходят лечение 45 человек

Новый центр, который вошел в состав городской клинической больницы имени В.П. Демихова, начал принимать пациентов 20 апреля. Его загруженность на данный момент составляет около 5,6%.

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Первые 45 пациентов проходят лечение в московском клиническом центре инфекционных болезней в Вороновском в Новой Москве. Об этом сообщил в среду главный врач московского клинического центра инфекционных болезней Сергей Переходов.

"На данный момент лечение в новом инфекционном центре проходят 45 пациентов. Центр рассчитан на 800 коек, 240 из которых реанимационные. При необходимости мощность может быть увеличена. В клиническом центре будут работать более 1 тыс. сотрудников, включая врачей, средний и младший медицинский персонал. Сейчас уже более 600 человек приступили к работе, в их числе 193 врача, 256 сотрудников среднего медицинского персонала и 167 других специалистов. Мы продолжаем набор персонала", - отметил Переходов.

Он добавил, что новый клинический центр, на постройку которого ушло чуть больше месяца, обеспечен всем необходимым оборудованием, а также защитными костюмами для персонала.

"В нашем распоряжении 250 современных аппаратов ИВЛ, что очень важно для помощи больным, у которых заболевание протекает в более тяжелой форме", - сказал Переходов.

По словам главного врача, все необходимые анализы будут проводиться прямо на территории клинического центра в собственной лаборатории. Мощности лаборатории позволяют проводить более 10 тыс. исследований в сутки. Переходов отметит, что, помимо большого коечного фонда, жилых корпусов для персонала, наличия собственной лаборатории и кислородной станции, больница была разработана с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

"Все наши корпуса спроектированы таким образом, чтобы исключить возможность заражения сотрудников. Четкое разделение "чистых" и "грязных" зон специальными отсеками, где врачи в обязательном порядке проходят санобработку и переодеваются в защитные костюмы, система подачи воздуха, которая позволяет проводить процедуру обеззараживания на входе и выходе в каждую палату, канализационные стоки, которые выводятся на автономные очистные сооружения, оснащенные системами обеззараживания, и многое другое позволяет быть уверенными в инфекционной безопасности медицинского персонала", - рассказал главврач.

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