Количество несчастных случаев на МЖД в первом квартале 2020 года снизилось на 8,5%

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Количество смертельных происшествий на Московской железной дороге (МЖД) в первом квартале 2020 года сократилось на 27% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом число несчастных случаев уменьшилось на 8,5%, сообщила в четверг пресс-служба компании.

"Хождение по путям в неустановленных местах, переход железной дороги перед приближающимся поездом и попытки взобраться на платформу или спрыгнуть с нее - это самые распространенные нарушения на МЖД. В первом квартале 2020 года зарегистрировано на 8,5% несчастных случаев меньше, чем за тот же период прошлого года. Заметное улучшение ситуации произошло в регионах с интенсивным движением поездов, Москве и Московской области, на 8 и 13 случаев меньше соответственно. Также количество происшествий снизилось в Тульской области на четыре случая, Калужской - на три случая, во Владимирской - на один случай", - говорится в сообщении.

Для повышения безопасности железнодорожники ремонтируют пешеходные переходы и настилы, устанавливают ограждения и предупреждающие знаки. Правоохранительные органы предупреждают родителей о необходимости постоянно напоминать детям правила безопасного поведения на стальной магистрали, поскольку они не всегда способны правильно оценить ситуацию и распознать опасность. МЖД также рекомендует гражданам использовать приложение "Safe Train - Берегись поезда", которое оповещает пользователя о приближении к опасной зоне и автоматически блокирует трансляцию музыки и видеороликов. Приложение доступно для скачивания в Google Play и safetrain.ru.