Суд Москвы оштрафовал зараженного коронавирусом за посещение метро

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Чертановский суд Москвы оштрафовал на 15 тыс. рублей зараженного коронавирусом мужчину, нарушившего условия карантина, выйдя из дома и спустившись в метро. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд признал Хушвакова Х. П. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 15 тыс. рублей" - сказал собеседник агентства.

Суд установил, что осознавая противоправный характер своих действий, заранее зная и предвидя их вредные последствия, желая наступления таких последствий или сознательно их допуская, либо относясь к ним безразлично, он допустил нарушение законодательства. "Гражданин в вестибюле станция метро "Нагорная" имел при себе соглашение на получение им медицинской помощи в амбулаторных условиях (на дому) и соблюдение им режима самоизоляции при лечении новой коронавирусной инфекции (СOVID-19). Несмотря на предупреждение о соблюдении режима изоляции на период лечения, указанном в вышеизложенном соглашении, он покинул место самоизоляции", - говорится в постановлении.

По статье о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения судами столицы оштрафованы уже 37 граждан, с каждого взыскано по 15 тыс. рублей.

Указом мэра Москвы Сергея Собянина введен режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса. Меры предусматривают режим самоизоляции для граждан всех возрастов, кроме случаев, когда люди нуждаются в экстренной медицинской помощи, покупке продуктов. Кроме того, жители могут ездить на работу, если она не была приостановлена.

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