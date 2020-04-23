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Дептранс Москвы назвал станции метро, где пассажиры часто совершают поездки без пропусков

Граждане чаще всего пытались совершить поездки без карты "Тройка", привязанной к цифровому пропуску на станциях "Котельники", "Речной вокзал", "Курская" и "Комсомольская"

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Департамент транспорта Москвы назвал станции метро, пассажиры которых чаще всего пытались проехать без карты "Тройка", привязанной к цифровому пропуску. Это станции "Котельники", "Комсомольская" и "Курская".

"Решили выяснить, на каких станциях метро самые дисциплинированные пассажиры -- которые привязали свою "Тройку" к цифровому пропуску: "Спартак" - 94%, "Мякинино" - 94%, "Борисово" - 92%, "Шипиловская" - 92%, "Улица Академика Янгеля" - 92%. Наименее ответственными оказались пассажиры станций "Котельники" - 71%, "Речной вокзал" - 69%, "Курская" Кольцевая - 58%, "Комсомольская" - 58%", - сообщает пресс-служба дептранса Там напомнили, что без привязанной "Тройки" к пропуску пассажиру выпишут штраф, а совершить поездку он не сможет.

В соответствии с указом мэра Москвы проезд на общественном транспорте Москвы с 22 апреля возможен лишь по картам "Тройка" и социальным картам, привязанным к электронному пропуску.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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