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Кулинарные мастер-классы в рамках проекта "Открой#Моспром" начнутся онлайн 25 апреля

Шеф-повар Константин Ивлев в онлайн-режиме будет готовить блюда с использованием продуктов, произведенных на московских предприятиях

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Департамент инвестиционной и промышленной политики с 25 по 30 апреля организует серию виртуальных мастер-классов с известным шеф-поваром Константином Ивлевым в рамках городского проекта "Открой#Моспром", сообщила в четверг пресс-служба департамента.

"Шесть мастер-классов для всех желающих пройдут в рамках городского образовательного проекта "Открой#Моспром", который знакомит жителей города со столичной промышленностью в необычных форматах: экскурсии, лекции, мастер-классы, акции и др. Телеведущий кулинарных шоу "Адская кухня" и "На ножах" на телеканале "Пятница" в онлайн-режиме будет готовить блюда с использованием продуктов, произведенных в Москве", - говорится в сообщении.

Пресс-служба напоминает, что первый такой кулинарный эксперимент прошел 20 февраля. Тогда Ивлев посетил столичное предприятие "Дымов", чтобы выбрать лучшие ингредиенты для приготовления своих любимых блюд. Также для мастер-класса он выбрал продукцию кондитерско-булочного комбината "Черемушки", посмотрели трансляцию тогда около 5 тыс. человек.

"Более 60 крупных и средних предприятий столицы обеспечивают сегодня город продуктами питания. Производства в сфере пищевой промышленности ни на день не останавливают свою работу, даже в период пандемии, усиливая в условиях распространения вируса и без того строгие требования по обеспечению безопасности сотрудников и продуктов питания. К примеру, только в феврале этого года московские предприятия произвели 46 тыс. тонн хлеба, почти 24 тыс. тонн колбасных изделий, порядка 20 тыс. тонн молока", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

Уточняется, что за процессом приготовления блюд можно будет наблюдать на официальном сайте проекта "Открой#Моспром" и YouTube-канале IvlevChefChannel.

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