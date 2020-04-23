Выставку Энди Уорхола в Москве перенесут

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Масштабная выставка "Я, Энди Уорхол", которая должна была открыться 24 апреля в Выставочном зале Союза художников России в здании Новой Третьяковки на Крымском Валу, перенесена из-за коронавируса. Точные сроки объявят позднее, сообщает пресс-служба организаторов выставки в четверг.

"В связи с введением режима повышенной готовности на территории РФ и соответствующими мерами по профилактике распространения коронавирусной инфекции <...> проведение выставки "Я, Энди Уорхол" будет перенесено на более поздний срок. Точные даты будут названы позже", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что перенос выставки никак не скажется на концепции и составе экспозиции. Посетители увидят более 170 произведений пионера поп-арта - картин на холсте, рисунков и серийных работ. В том числе такие знаковые портфолио, как "Мэрилин", "Банки с супом Кэмпбелл" и "Мао", а также "Цветы", "Камуфляж" и другие. Кроме этого, будут показаны известные работы "Двойной автопортрет", "Череп", "Электрический стул", "Везувий", портреты Ленина. Организаторы отмечают, что общая площадь экспозиции составит около 2,5 тыс. кв. м.

На выставке будет работать кинозал, где все желающие смогут увидеть видеоработы Уорхола и документальные фильмы о художнике. Отдельный зал экспозиции будет посвящен сотрудничеству Уорхола с лейблами и музыкальными группами (The Rolling Stones, The Velvet Underground и др.). Кроме того, в состав экспозиции войдет воссозданная "Серебряная Фабрика" (The Factory) - арт-студия Уорхола в Нью-Йорке, активно действовавшая с 1962 года. Посетители смогут познакомиться с одной из самых популярных инсталляций Уорхола, ставшей символом поп-арта - "Серебряными облаками". Выставка будет оформлена фирменными обоями художника. Посетителям выставки будет предложен бесплатный аудиогид, а также организованы экскурсии. В рамках выставки будут организованы лекции и обучающие воркшопы.

В экспозицию войдут работы не только Уорхола, но и фотографов из его окружения - Фреда Макдарры, Джерарда Маланги и Кристофера Макоса. Также посетители увидят подборку модных нью-йоркских журналов (Vogue, Glamour, Harper's Bazaar), где художник работал в качестве иллюстратора в 1950-х годах, и коллекцию оригиналов журнала Interview, основателем американской версии которого в 1969 году стал Уорхол. Организатором выставки выступает компания IQ Art Management, куратором - Джанни Меркурио, специалист по американскому искусству, ранее курировавший музейные выставки Уорхола, Кита Харинга, Жана-Мишеля Баския, Джорджа Сегала, Роя Лихтенштейна и других художников.

Король поп-арта

Уорхол родился в 1928 году в США в семье эмигрантов из Словакии. Окончил отделение графического дизайна Питтсбургского университета, занимался рекламой промышленных товаров. Первый успех пришел к нему в начале 1950-х.

Художник работал в разных техниках, часто - в совершенно неожиданных. Он проецировал фотографии на холст и обводил изображение по контуру, применял метод трафаретной печати и другие технологии тиражирования. Одним из первых в современном искусстве поставил производство работ на коммерческую основу. Уорхол подверг ревизии само понятие "уникальное произведение". Каждый отпечаток его тиражной работы имел статус оригинала.

Для поточного производства он создал "Серебряную фабрику" - арт-студию, где работали его ассистенты. С 1960-х годов Уорхол начал использовать для своих работ фотографии из газет, журналов и рекламных буклетов. В 1962 году он создал свои популярные картины "Зеленые бутылки "Кока-колы" и "Банки супа "Кэмпбелл", после чего начал активно сотрудничать как фотограф и художник со звездами. Мастер эпатажа и создатель портретов Мэрилин Монро, Элвиса Пресли, Лайзы Минелли, Джимми Картера, он остается одним из самых продаваемых художников современности.