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Пандемия коронавируса нового типа

Глава УВД на московском метрополитене заразился коронавирусом и самоизолировался на работе

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что полковник Шамиль Сибанов сдал тест на коронавирус, он оказался положительным

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Глава УВД на московском метрополитене Шамиль Сибанов не покидает рабочее место в управлении более недели. Об этом сообщил ТАСС в четверг источник в правоохранительных органах.

Telegram-канал Mash сообщил ранее в четверг, что полковник Сибанов сдал тест на коронавирус, он оказался положительным.

"Сибанов уже больше недели не покидает управление, не ездит домой. Все подчиненные заходят к полковнику в масках и перчатках. Он буквально живет в управлении", - сказал источник, не сообщив, связано ли это с возможным заражением коронавирусом.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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