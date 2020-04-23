Глава УВД на московском метрополитене заразился коронавирусом и самоизолировался на работе

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Глава УВД на московском метрополитене Шамиль Сибанов не покидает рабочее место в управлении более недели. Об этом сообщил ТАСС в четверг источник в правоохранительных органах.

Telegram-канал Mash сообщил ранее в четверг, что полковник Сибанов сдал тест на коронавирус, он оказался положительным.

"Сибанов уже больше недели не покидает управление, не ездит домой. Все подчиненные заходят к полковнику в масках и перчатках. Он буквально живет в управлении", - сказал источник, не сообщив, связано ли это с возможным заражением коронавирусом.