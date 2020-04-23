В МВД опровергли информацию о заражении коронавирусом начальника УВД на метрополитене

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Столичная полиция опровергает информацию о заражении коронавирусом начальника УВД на Московском метрополитене Шамиля Сибанова. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве, тест на коронавирус показал у него отрицательный результат.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что анализ на COVID-19 у полковника Шамиля Сибанова оказался положительным. "Сведения действительности не соответствуют. 22 апреля тест показал отрицательный результат", - говорится в сообщении в Instagram столичной полиции.

В ГУ МВД по Москве также обратились к СМИ с просьбой при подготовке материалов о деятельности московской полиции перепроверять информацию, полученную из неофициальных источников.