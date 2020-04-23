В Москве обновили приложение для контроля самоизоляции пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Столичные пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией, которые выбрали лечение на дому, могут пользоваться сервисом "Социальный мониторинг" на смартфоне. Ранее для этого пациентам бесплатно предоставляли смартфон с предустановленным приложением, говорится в сообщении на официальном портале мэра Москвы в четверг.

Одноименное приложение уже появилось в Google Play, в ближайшее время оно будет доступно в App Store. В новой версии были учтены все комментарии профсообщества, которые поступили к появившейся в начале апреля тестовой сборке приложения.

"Все данные, которые передаются приложению, определены согласием, которое пациент лично подписывает перед началом домашнего лечения, и хранятся на серверах ДИТ (Департамента информационных технологий) на территории России", - сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, слова которого цитируются на сайте. Он также уточнил, что после выздоровления пациента его данные уничтожаются. По словам Лысенко, использовать приложение для горожан, не заразившихся коронавирусом, не планируется.

При выборе домашнего лечения медицинский работник фотографирует пациента и фиксирует данные удостоверяющего личность документа. Эти сведения передаются в сервис "Социальный мониторинг" и единый центр хранения данных. После этого пациент обязан начать пользоваться этим приложением.

Лысенко добавил, что те, у кого не обнаружена коронавирусная инфекция, не смогут авторизоваться в приложении и получить доступ к функционалу. Так, при авторизации пациент должен подтвердить номер телефона. Для этого нужно ввести код, который приходит в СМС. После этого система проверяет, есть ли пользователь с таким номером в реестре пациентов с подтвержденным диагнозом. Пользователю открывается доступ ко всем функциям приложения, если информация подтверждается.

Для дальнейшей регистрации пользователь должен сделать фото на фронтальную камеру. После этого приложение будет автоматически отслеживать геолокацию пациента для мониторинга при покидании места карантина. Приложение будет в случайное время направлять человеку пуш-уведомления с запросом дополнительной идентификации с помощью фотографии, это нужно, чтобы убедиться в том, что пользователь находится рядом с телефоном.

Штрафы

Также на сайте сообщается, что если выбравший лечение на дому и подписавший соответствующее согласие пациент в дальнейшем отказался от использования сервиса, нарушил режим изоляции или вовремя не отреагировал на запрос приложения, он будет привлечен к административной ответственности. Ему грозит штраф 4 тыс. рублей. Кроме того, этот пациент будут помещен в обсерватор или медицинское учреждение и не сможет вернуться к домашнему лечению.