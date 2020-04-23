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Пандемия коронавируса нового типа

В Филатовской больнице растет число молодых пациентов с дыхательной недостаточностью

Главврач больницы Валерий Вечорко призвал жителей столицы соблюдать режим самоизоляции и вовремя обращаться за медицинской помощью

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Число пациентов с дыхательной недостаточностью в Филатовской больнице в Москве, куда поступают зараженные коронавирусом, постоянно растет, среди них все больше молодых людей. Об этом сообщил в четверг главный врач медучреждения Валерий Вечорко на своей странице в Facebook.

"В последнее время поток пациентов, поступающих в стационар, увеличивается, но не это страшно. Самое неприятное то, что стабильно растет число пациентов, имеющих дыхательную недостаточность и нуждающихся в аппаратах искусственной вентиляции легких. И то, что возраст этих пациентов молодеет. Сейчас мы видим в реанимациях не только 40-летних, но и 30-летних", - написал он.

Вечорко призвал жителей столицы серьезно отнестись к пандемии, соблюдать режим самоизоляции и вовремя обращаться за медицинской помощью.

В столице за сутки подтверждено 1 959 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в городе за все время зафиксировано 33 940 случаев.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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