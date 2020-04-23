В Филатовской больнице растет число молодых пациентов с дыхательной недостаточностью

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Число пациентов с дыхательной недостаточностью в Филатовской больнице в Москве, куда поступают зараженные коронавирусом, постоянно растет, среди них все больше молодых людей. Об этом сообщил в четверг главный врач медучреждения Валерий Вечорко на своей странице в Facebook.

"В последнее время поток пациентов, поступающих в стационар, увеличивается, но не это страшно. Самое неприятное то, что стабильно растет число пациентов, имеющих дыхательную недостаточность и нуждающихся в аппаратах искусственной вентиляции легких. И то, что возраст этих пациентов молодеет. Сейчас мы видим в реанимациях не только 40-летних, но и 30-летних", - написал он.