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Пандемия коронавируса нового типа

Чаще всего в Москву без пропусков приезжают автомобилисты из Владимирской области

В ЦОДД отметили, что в первый день действия автоматической системы распознавания нарушителей камеры зафиксировали 250 тыс. автомобилей без цифровых пропусков

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Автомобилисты из Владимирской и Калужской областей чаще всего приезжают в столицу без пропусков, необходимых для передвижения в условиях распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в аккаунте Центра организации дорожного движения в Twitter.

"Топ-5 регионов, которые приезжают в Москву без пропусков: Владимирская область, Калужская область, Санкт-Петербург, Тверская область, Тульская область", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в первый день действия автоматической системы распознавания нарушителей в Москве передвигались 1,73 млн автомобилей. Камеры зафиксировали 250 тыс. автомобилей без цифровых пропусков.

С 22 апреля для контроля соблюдения пропускного режима при поездках на автомобиле задействованы камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД и дорожно-патрульная служба Госавтоинспекции. Чтобы воспользоваться транспортными или социальными картами, пассажиры должны включить их номера в свои цифровые пропуска. Ранее это можно было сделать в добровольном порядке, теперь данное требование становится обязательным, и сделать это необходимо не менее чем за пять часов до начала первой поездки. Получать новый цифровой пропуск не требуется: нужно внести изменения в действующий документ, для чего на сайте nedoma.mos.ru есть соответствующий сервис.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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