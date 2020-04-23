Чаще всего в Москву без пропусков приезжают автомобилисты из Владимирской области

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Автомобилисты из Владимирской и Калужской областей чаще всего приезжают в столицу без пропусков, необходимых для передвижения в условиях распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в аккаунте Центра организации дорожного движения в Twitter.

"Топ-5 регионов, которые приезжают в Москву без пропусков: Владимирская область, Калужская область, Санкт-Петербург, Тверская область, Тульская область", - говорится в сообщении.