Чаще всего в Москву без пропусков приезжают автомобилисты из Владимирской области

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Автомобилисты из Владимирской и Калужской областей чаще всего приезжают в столицу без пропусков, необходимых для передвижения в условиях распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в аккаунте Центра организации дорожного движения в Twitter.
"Топ-5 регионов, которые приезжают в Москву без пропусков: Владимирская область, Калужская область, Санкт-Петербург, Тверская область, Тульская область", - говорится в сообщении.
1,73 млн. автомобилей проехали по Москве 22 апреля. Без пропусков - 250 тыс. Многие из них из регионов.— ЦОДД (@gucodd) April 23, 2020
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Напомним, что электронные пропуска с номером машины должны быть у всех, кто ездит по городу. Не забывайте оформлять их.
А по возможности #оставайтесьдома. pic.twitter.com/K29vXW5gxV
Отмечается, что в первый день действия автоматической системы распознавания нарушителей в Москве передвигались 1,73 млн автомобилей. Камеры зафиксировали 250 тыс. автомобилей без цифровых пропусков.
С 22 апреля для контроля соблюдения пропускного режима при поездках на автомобиле задействованы камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД и дорожно-патрульная служба Госавтоинспекции. Чтобы воспользоваться транспортными или социальными картами, пассажиры должны включить их номера в свои цифровые пропуска. Ранее это можно было сделать в добровольном порядке, теперь данное требование становится обязательным, и сделать это необходимо не менее чем за пять часов до начала первой поездки. Получать новый цифровой пропуск не требуется: нужно внести изменения в действующий документ, для чего на сайте nedoma.mos.ru есть соответствующий сервис.