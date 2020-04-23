Новое обувное производство появится на юге Москвы

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Новое предприятие по производству обуви появится в Южном административном округе столицы, инвестором строительства станет компания "Корнетто". Решение о предоставлении земельного участка под возведение производственного комплекса принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии Москвы в четверг, сообщила пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Легкая промышленность является одной из социально-значимых отраслей и получает от города существенную поддержку. Новое обувное производство на территории Москвы будет создано в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. Только в рамках первой очереди проекта объем инвестиций составит около 200 млн рублей. По итогам всего проекта планируется создать 88 новых рабочих мест", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

Уточняется, что новый комплекс разместится на улице Подольских Курсантов.

Компания "Корнетто" - ведущий производитель обуви Краснодарского края, один из крупнейших производителей обуви в Южном федеральном округе. "По итогам реализации масштабного инвестиционного проекта инвестор планирует частично перебазировать производство на территорию Москвы, что позволит увеличить объемы производства более чем в два раза, до 6-7 млн пар в год. Существующие производственные мощности ООО "Корнетто" позволяют выпускать до 3 млн пар обуви в год", - уточняется в сообщении.