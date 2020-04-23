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Москвичи смогут приобрести карту "Тройка" в отделениях Сбербанка и ВТБ

С 22 апреля проезд на общественном транспорте Москвы возможен только по картам "Тройка" и социальным картам, привязанным к электронному пропуску

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Жители Москвы смогут приобрести транспортную карту "Тройка" в одном из отделений Сбербанка, ВТБ и Почта Банка. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

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В соответствии с указом мэра Москвы, проезд на общественном транспорте Москвы с 22 апреля возможен лишь по картам "Тройка" и социальным картам, привязанным к электронному пропуску.

"Список мест, где можно получить карту "Тройка", расширяется с каждым днем. Теперь к нашей партнерской программе подключились и крупнейшие банки <...> Например, в одном из отделений Сбербанка, ВТБ и Почта Банка", - говорится в сообщении.

Ранее сервис Яндекс.Лавка начал осуществлять доставку на дом жителям Москвы электронных транспортных карт "Тройка". Залоговая стоимость карты по-прежнему составляет 50 рублей. Для пользователей доступны карты номиналом в 50, 125, 300, 500 и 700 рублей.

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