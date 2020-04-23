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Маленького лисенка поймали в южном округе Москвы

В департаменте природопользования и охраны окружающей среды отметили, что в данный период идет сезонная активность лис и, возможно, из-за периода самоизоляции лисы осмелели и чаще приближаются к жилым домам

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Горожане поймали на юге столицы лисенка и передали его в Центр реабилитации животных. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды

"Инцидент произошел 23 апреля во дворе одного из домов по Шипиловскому проезду. Жители поймали лисенка и позвонили на общегородскую "горячую линию" по номеру: (495)777-77-77. На место выехали специалисты Центра реабилитации животных", - говорится в сообщении.

На данный момент лисенок находится в Центре, его осмотрят ветеринары. По словам ветеринаров животное в удовлетворительном состоянии, ему менее двух месяцев. По мнению специалистов, после прохождения реабилитации есть шанс вернуть лисенка в живую природу.

"В среднем за год мы фиксируем до 400 обращений от граждан в адрес департамента природопользования и других ведомств по поводу выявления лисиц в черте города Москвы. Судя по сообщениям горожан, больше всего встреч с лисами приходится именно на Южный административный округ. Второе место занимает Троицкий округ, на третьем месте - ЗАО и ЮЗАО", - приводят в сообщении слова руководителя департамента Антона Кульбачевского.

Он также подчеркнул, что в данный период идет обычная сезонная активность лис в городе в поисках корма, но, возможно, из-за периода самоизоляции жителей лисы еще больше осмелели и чаще приближаются к жилым домам.

"Мы призываем москвичей не трогать лис, не приближаться к ним. Также не нужно подкармливать лис и других диких животных, потому что это влечет за собой нарушение естественного уклада их жизни. Однако, если животное находится на территории образовательного учреждения или очевидно нуждается в помощи, например, ранено, тогда, пожалуйста, звоните на горячую линию", - пояснил Кульбачевский.

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