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Пандемия коронавируса нового типа

Globus ограничит посещение гипермаркетов в Московском регионе без средств защиты

Каждый покупатель может приобрести одну одноразовую маску до входа в торговый зал за 30 рублей

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Сеть гипермаркетов Globus планирует ограничить посещение своих магазинов без средств защиты органов дыхания в Москве и Московской области до стабилизации эпидемиологической ситуации. Об этом сообщили ТАСС в компании.

"Сейчас мы тестируем это нововведение в магазине в Красногорске, чтобы оценить процесс и возможные сложности. По итогам тестирования в первую очередь мера будет введена во всех наших магазинах в Москве и Московской области. Безопасность наших сотрудников и покупателей - важнее всего", - отметили в компании.

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Если у покупателя нет маски, либо иного средства защиты, он может приобрести одну одноразовую маску до входа в торговый зал за 30 рублей, по цене закупки, 1 шт. в руки. При этом покупатель также может воспользоваться любыми альтернативными средствами защиты органов дыхания (шарфами, платками). "Мы осознанно не поставили никакую наценку на эти маски, так как в этой истории для нас важна безопасность, а не сиюминутная прибыль", - отметил ретейлер.

По словам представителя сети, компания внедрила все обязательные меры безопасности, в частности, разместила в помещениях санитайзеры и установила защитные стекла на кассах. "Запрет на нахождение без защиты органов дыхания для покупателей - следующий шаг", - сообщили в компании. Запрос на ограничение поседения покупателями магазинов без защиты поступил от самих покупателей, сообщили в компании.

Globus управляет в России 17 гипермаркетами, в Москве, Калужской, Рязанской, Московской, Тверской, Тульской и Ярославской областях.

Позиция АКОРТ

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), в которую входят крупнейшие ретейлеры страны, ТАСС сообщили, что торговые сети, инициативно, с учетом сложившейся практики или условий работы, могут вводить дополнительные меры, например, рекомендовать покупателям использование средств индивидуальной защиты при посещении магазина. В целом же торговые сети выполняют все предписания Роспотребнадзора, направленные на сохранение здоровья покупателей и борьбу с распространением коронавируса, отметили в ассоциации.

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