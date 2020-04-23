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Пандемия коронавируса нового типа
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Проживающих в одном из учреждений соцзащиты в Москве проверяют на коронавирус

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в психоневрологическом интернате произошла вспышка коронавируса, инфекцию выявили у 13 пациентов

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Признаки коронавирусной инфекции были обнаружены у ряда проживающих в одном из учреждений соцзащиты Москвы, они госпитализированы. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе столичного департамента социальной защиты населения.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в московском психоневрологическом интернате произошла вспышка коронавируса, инфекцию выявили у 13 пациентов, все заразившиеся - пожилые женщины.

"В СМИ появилась информация о заболевших коронавирусной инфекцией в московском психоневрологическом интернате. В одном из учреждений соцзащиты есть проживающие с признаками коронавирусной инфекции, однако никакой вспышки инфекции нет. Все они сейчас госпитализированы. У них уже взяты тесты на коронавирус", - сказал собеседник агентства.

В ведомстве отметили, что в помещениях учреждения проведена дезинфекция, а также выполнены все необходимые профилактические мероприятия совместно с Роспотребнадзором.

"Сотрудники учреждения внимательно следят за самочувствием каждого проживающего. При необходимости всем будет оказана своевременная медицинская помощь. Ситуация находится на контроле департамента социальной защиты", - добавили в пресс-службе.

В новость были внесены изменения (18:15 мск) — добавлены подробности по тексту.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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