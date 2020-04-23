{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Собянин сообщил, что рост числа заразившихся коронавирусом в Москве достигает 15% в день

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Ежедневный прирост числа заразившихся коронавирусом в Москве достигает 15%, но ситуацию нельзя назвать драматической. Об этом в четверг сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"У нас нет какой-то драматической ситуации, роста, при этом мы видим каждый день 8-10-12 - до 15% идет рост заболеваемости, причем это те, кто уже получил диагноз "коронавирус" за счет лабораторных исследований", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

Собянин считает, что Москва "не прошла и середину пути" в борьбе с коронавирусом.

Мэр сообщил, что принятые на сегодняшний день в Москве меры по борьбе с новой коронавирусной инфекцией оптимальны.

"У нас оптимальный режим самоизоляции, который установлен в Москве, и которого придерживаются, слава богу, спасибо большое, москвичи. Большинство москвичей ведут себя очень ответственно. Это дает возможность нам не ужесточать меры, которые принимаются в административном порядке. Режим оптимален на сегодняшний день для ситуации в нашем городе", - сказал мэр.

По его мнению, в столице приняли более эффективные меры по борьбе с коронавирусом, чем в других крупных городах мира. Принятые меры позволят и дальше сглаживать ситуацию с коронавирусом, рассчитывает он.

Также он сообщил, что в Москве удвоят количество коек для борьбы с коронавирусом в ближайшие полторы - две недели.

 

 

 

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Проживающих в одном из учреждений соцзащиты в Москве проверяют на коронавирус
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в психоневрологическом интернате произошла вспышка коронавируса, инфекцию выявили у 13 пациентов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС