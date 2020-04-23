Собянин сообщил, что рост числа заразившихся коронавирусом в Москве достигает 15% в день

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Ежедневный прирост числа заразившихся коронавирусом в Москве достигает 15%, но ситуацию нельзя назвать драматической. Об этом в четверг сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"У нас нет какой-то драматической ситуации, роста, при этом мы видим каждый день 8-10-12 - до 15% идет рост заболеваемости, причем это те, кто уже получил диагноз "коронавирус" за счет лабораторных исследований", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

Собянин считает, что Москва "не прошла и середину пути" в борьбе с коронавирусом.

Мэр сообщил, что принятые на сегодняшний день в Москве меры по борьбе с новой коронавирусной инфекцией оптимальны.

"У нас оптимальный режим самоизоляции, который установлен в Москве, и которого придерживаются, слава богу, спасибо большое, москвичи. Большинство москвичей ведут себя очень ответственно. Это дает возможность нам не ужесточать меры, которые принимаются в административном порядке. Режим оптимален на сегодняшний день для ситуации в нашем городе", - сказал мэр.

По его мнению, в столице приняли более эффективные меры по борьбе с коронавирусом, чем в других крупных городах мира. Принятые меры позволят и дальше сглаживать ситуацию с коронавирусом, рассчитывает он.

Также он сообщил, что в Москве удвоят количество коек для борьбы с коронавирусом в ближайшие полторы - две недели.