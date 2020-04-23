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Пандемия коронавируса нового типа
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Собянин предостерег заразившихся коронавирусом от самолечения

Мэр столицы также отметил, что большинство жителей относится с пониманием к мерам, которые предпринимают власти Москвы в рамках борьбы с коронавирусом

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин просит заразившихся коронавирусом отказаться от самолечения, так как это может повлечь за собой ухудшение состояния здоровья или смерть.

"От самолечения я бы вас очень серьезно предостерег. К сожалению, самые тяжелые больные и две трети смертей от коронавируса мы имеем как раз от тех, кто пытался заниматься самолечением, а потом оказался в наших больницах. Ни в коем случае не надо этого делать", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Также мэр Москвы отметил, что большинство горожан относится с пониманием к мерам, которые предпринимают власти столицы в рамках борьбы с коронавирусом.

"Большинство москвичей относится с полным пониманием к тем мерам, которые мы предпринимаем", - сказал он. Мэр отметил, что москвичи и сами помогают реализовать такие меры, разговаривая со своими соседями, родными и близкими.

"Принимая меры и видя реакцию москвичей, я чувствую их поддержку. Если бы этого не было, никакие меры не сработали бы: никакие полицейские кордоны, никакие административные санкции, ничего бы этого не сработало", - сказал он.

В этой связи мэр назвал самым главным в своей работе именно поддержку горожан, с которой "можно пережить любые трудности". Градоначальник признался, что все предпринимаемые для профилактики коронавирусной инфекции меры даются ему тяжело.

"Мне очень тяжело с точки зрения того, что я сейчас все делаю наоборот. Если все предыдущие годы я делал все для того, чтобы люди выходили на улицу, общались, проводили вместе праздники, чтобы в городе была праздничная, доброжелательная атмосфера, чтобы привлекали гостей, чтобы нам самим было уютно в нашем городе", - продолжил мэр. Сейчас же, по словам Собянина, он вынужден делать так, чтобы люди как можно меньше общались друг с другом, достигалась максимальная самоизоляция и снижалось число контактов во избежание заражений.

Между тем, мэр убежден, что после того, как коронавирус будет побежден, москвичи станут более сплоченными. "Как правило общая беда сплачивает людей, и я уверен, что мы, во-первых, победим эту проблему, и во-вторых - люди, москвичи почувствуют себя более сплоченными, более едиными", - отметил он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба, на 23 апреля зарегистрировано 62 773 случая заражения, выздоровел 4 891 человек, умерло 555. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

В новость были внесены изменения (19:59 мск) — добавлены подробности по тексту.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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