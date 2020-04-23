Число аварий в Москве снизилось на 91% по сравнению с этим же днем годом ранее

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Количество аварий на дорогах Москвы снизилось на 91% по сравнению с 23 апреля 2019 года. Было зафиксировано 49 ДТП, год назад их было 571, сообщается в Telegram-канале пресс-службы московского департамента транспорта.

"Согласно данным ЦОДД и "Яндекс.Транспорт", порядка 1,33 млн автомобилей насчитывалось на дорогах столицы днем 23 апреля. В аналогичный день 2019 года количество автомобилей составляло 2,42 млн. Зафиксировано 49 ДТП, что на 91% меньше числа аварий, произошедших в этот же день в 2019 году", - говорится в сообщении.

При этом загруженность дорог, по данным ЦОДД, на 15:00 мск составляла от 0 до 1 балла. В прошлом году в этот день максимальная загруженность достигала восьми баллов.