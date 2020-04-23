Памятник Жукову вернули на Манежную площадь после реставрации

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Памятник советскому полководцу Георгию Жукову вернули на Манежную площадь, его реставрация заняла около месяца.

Ранее в департаменте культурного наследия города сообщили ТАСС, что изначально планировалось на время работ заменить скульптурную композицию копией, но в связи с тем, что стилобатная часть монумента также требовала проведения реставрационных работ, от этой идеи отказались.

Памятник Георгию Жукову установили в Москве 8 мая 1995 года на Манежной площади перед Историческим музеем. Он выполнен скульптором Вячеславом Клыковым совместно с архитектором Юрием Григорьевым в духе социалистического реализма.

Георгий Жуков родился в 1896 году в деревне Стрелковка Малоярославецкого уезда Калужской области. Год спустя после начала Первой мировой войны в августе 1915 года он был призван в 5-й кавалерийский полк 189-го запасного пехотного батальона Русской императорской армии, расквартированный в Калуге. После обучения на унтер-офицера был откомандирован на Юго-Западный фронт. В Красной Армии - с августа 1918 года.

Звание маршала Советского Союза Жукову было присвоено в начале 1943 года. После смерти Иосифа Сталина военачальник стал первым заместителем министра обороны СССР, в 1955-1957 годах был министром обороны СССР.