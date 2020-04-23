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Власти Москвы не оштрафовали владелицу собаки за выгул далеко от дома

Женщину задержали 13 апреля, когда она выгуливала собаку на расстоянии более 530 м от места фактического проживания

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС /. Власти Москвы прекратили дело об административном правонарушении в отношении москвички Светланы Целиковой за выгул собаки слишком далеко от дома и не стали ее штрафовать. Об этом ТАСС сообщила юрист организации "Правозащита открытки" Алена Борисова, которая оказывала правовую помощь Целиковой.

"Жительницу района "Аэропорт" Светлану Целикову задержали 13 апреля, когда она выгуливала собаку в своем районе. Вместе с ее собакой Маргошей женщину доставили в ОВД Аэропорт, где составили протокол по статье о нарушении режима самоизоляции (3.18.1 КоАП Москвы)", - сказала юрист. По ее словам, в протоколе было указано, что Целикова выгуливала питомца на расстоянии более 530 м от места фактического проживания.

"Сегодня Объединение административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) рассмотрело дело, и главный инспектор прекратил производство. В постановлении о прекращении сказано, что дело прекращено по п. 9 ч. 1 ст. 24.5 КоаП РФ - "иные причины прекращения производства". Они устно не назвали причину, но скорее всего по малозначительности деяния. Светлана и сама про это говорила в свою защиту", - рассказала Борисова.

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