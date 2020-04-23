На северо-западе Москвы горела сухая трава

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Пожарные потушили возгорание сухой травы на площади 400 кв. метров на северо-западе Москвы у Строгинской поймы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

Возгорание сухой травы произошло на Щукинском полуострове Строгинской поймы, в 20 м от берега. В департаменте отметили, что это уже третий пожар в данном районе. Подъехать пожарной технике туда было невозможно, поэтому спасатели вышли на катере.

"Используя для тушения мотопомпу и пожарный рукав, а также ранцевый огнетушитель "Ермак", они в течение 40 минут боролись с огнем. Площадь пожара составила около 400 кв. м", - сообщили в департаменте.

Спасатели предупреждают о запрете разводить огонь в лесопарках и необходимости соблюдать правила пожарной безопасности.