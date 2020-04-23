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Полиция в Москве задержала троих волонтеров за нарушение социальной дистанции

Добровольцев задержали во время раздачи еды бездомным

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали троих волонтеров, раздававших еду бездомным у Курского вокзала в центре Москвы, за нарушение социальной дистанции. Об этом ТАСС сообщили представители волонтерской организации "Курский вокзал. Бездомные дети".

"Задержали троих волонтеров: одного представителя нашей организации Ольгу Александровскую, а также волонтеров Яковоапостальского и Воскресения Словущего храмов", - сказали агентству. У всех задержанных были волонтерские пропуска.

"По предварительным данным, сейчас на них составляют протоколы по ст. 6.3 КоАП ("Несохранение дистанции от других граждан более 1 м"). Им грозит денежный штраф", - отметили в волонтерской организации.

Комментарием столичной полиции ТАСС пока не располагает.

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