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Движение на Волгоградском проспекте в Москве затруднено из-за ДТП

Медики осматривают участников дорожного происшествия

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Движение автотранспорта на Волгоградском проспекте в сторону центра затруднено в результате столкновения двух легковых машин. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах.

"В районе Волгоградского проспекта, дом 103, корпус 1, в сторону центра произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей - Lada и Audi. Перекрыта одна полоса для движения автотранспорта", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, врачи скорой помощи осматривает участников ДТП. Причины столкновения устанавливаются.

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