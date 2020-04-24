В полиции сообщили, что у задержанных на Курском вокзале волонтеров не было пропусков

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Волонтеры, которые были ранее задержаны на Курском вокзале в Москве, не имели пропусков для передвижений по городу в условиях самоизоляции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главка столичной полиции.

"Сотрудниками полиции составлены административные протоколы в отношении четверых граждан за невыполнение ими требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на обеспечение режима повышенной готовности. Кроме того, граждане действовали без соответствующего пропуска", - заявили в пресс-службе. Там добавили, что задержанные организовали единовременное пребывание около 100 человек в общественном месте, не обеспечив достаточных санитарно-эпидемиологических мер безопасности, подвергнув риску заражения при передаче им продовольствия.

Ранее сообщалось, что в отношении трех волонтеров составили протоколы по ст. 6.3 КоАП ("Несохранение дистанции от других граждан более 1 метра"). Им грозит денежный штраф. По данным волонтеров, на вокзале были задержаны представитель организации "Курский вокзал. Бездомные дети" Ольга Александровская, а также волонтеры Яковоапостальского и Воскресения Словущего храмов, у них были волонтерские пропуска.