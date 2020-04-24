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Синоптики прогнозируют аномальный холод в Москве в выходные

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, также ожидаются небольшие осадки

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Небольшие осадки, пониженное атмосферное давление и температура ниже нормы на 1-2 градуса прогнозируются в Москве в предстоящие выходные дни. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Значительных перемен не предвидится. По-прежнему над европейской территорией отрицательные аномалии, хотя их интенсивность постепенно уменьшается. Давление будет несколько ниже нормы, также будут небольшие осадки", - сообщил он.

По словам Вильфанда, в выходные дни отклонение от климатической нормы составит 1-2 градуса, а не 4-5, как в предыдущие дни. Осадки будут преимущественно в субботу в виде дождя, а в ночь на воскресенье возможен мокрый снег.

По данным Гидрометцентра, в субботу днем в Москве синоптики прогнозируют 8-10 градусов тепла, в воскресенье - 7-9 градусов тепла.

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